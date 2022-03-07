Що він робить: Роналду шокував гравців Манчестер Юнайтед своєю вихідкою перед дербі

Форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду не потрапив у заявку Ральфа Ранґніка на центральний матч туру в АПЛ проти Манчестер Сіті. Цікаво, що португальця на цей момент навіть не було в Англії.

Не підтримав команду

Кріштіану вирішив на кілька днів полетіти у Португалію, повідомивши про невеликий рецидив травми стегна.

До слова Швидка допомога з Іспанії вже мчить до наших захисників, – Зозуля допомагає українській армії

Цей вчинок 37-річного нападника неприємно здивував гравців Ман Юнайтед. У клубі немає правила, щоб травмовані гравці відвідували поєдинки, але одноклубники Роналду очікували, що португалець буде на стадіоні та підтримає команду у важливому матчі. Втім, Кріштіану вирішив інакше.

У поточному сезоні на рахунку португальця 31 матч за Ман Юнайтед, у яких він відзначився 15 голами та трьома результативними передачами.

Дербі Манчестера завершилося розгромною перемогою Сіті (4:1). Команда Гвардіоли продовжує лідирувати в чемпіонаті Англії, МЮ посідає 5 місце.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!