"Ментально я була разом з ним на полі": дружина Ракіцького про його стан після відходу з Шахтаря

Дружина Ярослава Ракіцького, Ольга, розповіла про його стану після розірвання контракту з Шахтарем. Вона зазначила, що це неспростий етап для них обох.

Наприкінці сезону-2023/2024 Шахтар та Ярослав Ракіцький домовилися не продовжувати угоду. Футболіст наразі шукає новий клуб на правах вільного агента.

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Що відбувається з Ракіцьким

Дружина футболіста розповіла, що наразі вони зіштовхнулися з непростим етапом не тільки для нього, а й для неї.

Мені іноді здавалося, що я ментально там разом з ним на полі бігаю. Я розуміла, що колись прийде час і ми зіштовхнемося з цим непростим етапом, але не думала, що саме так і саме зараз. Я думаю, через це проходив кожен спортсмен. Я навіть пам'ятаю, як бачила завершення кар'єр у інших легенд. Я дивилася на них і думала, як вони зможуть тепер без цього, як впораються? Як знайдуть у собі сили не впасти духом?

– розповіла Ольга Ракіцька.

Ярослав Ракіцький у сезоні-2023/2024 зіграв за Шахтар 18 матчів, у яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Відзначимо, що наразі портал Transfermarkt оцінює Ракіцького в 1 мільйон євро.