В конце сезона-2023/2024 Шахтер и Ярослав Ракицкий договорились не продлевать соглашение. Футболист сейчас ищет новый клуб на правах свободного агента.

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Что происходит с Ракицким

Жена футболиста рассказала, что сейчас они столкнулись с непростым этапом не только для него, но и для нее.

Мне иногда казалось, что я ментально там вместе с ним на поле бегаю. Я понимала, что когда-то придет время и мы столкнемся с этим непростым этапом, но не думала, что именно так и именно сейчас. Я думаю, через это проходил каждый спортсмен. Я даже помню, как видела завершение карьер у других легенд. Я смотрела на них и думала, как они смогут теперь без этого, как справятся? Как найдут в себе силы не упасть духом?

– рассказала Ольга Ракицкая.

Справка. Ярослав Ракицкий в сезоне-2023/2024 сыграл за Шахтер 18 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Отметим, что сейчас портал Transfermarkt оценивает Ракицкого в 1 миллион евро.