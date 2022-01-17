Що ви знаєте про Олександра Усика: тест до дня народження боксера

Досі непереможний український боксер Олександр Усик 17 січня 2022 року святкує своє 35-річчя. Сайт 24 каналу підготував тест до дня народження чинного чемпіона світу у важкій вазі.

35-й день народження Усика

За свою багату боксерську кар'єру Усик встиг підкорити не одне досягнення. Усик – чемпіон Європи та світу, переможець Олімпійських ігор.

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Також Усик став першим в історії України абсолютним чемпіоном світу на професійному рівні. Також Олександр тільки третій в історії нашої країни після братів Кличків чемпіон світу у важкій вазі.

Одним з найбільших досягнень уродженця Сімферополя є те, що в графі його поразок незмінний "нуль".

Де б Усик не підіймав руки як переможець бою, у його руках завжди майорить український прапор.

У 2022 році Усика, ймовірно, чекає найбільший поєдинок у його кар'єрі. Українець може битися за звання першого в історії боксу абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.

Та перед цим пропонуємо освіжити свої знання про Усика та пройти тест, присвячений дню народженню боксера.

Тест про Олександра Усика