Що варти знати про Дженоа – новий клуб у тренерській кар'єрі Андрія Шевченка

Андрій Шевченко нарешті знайшов роботу після того, які влітку неочікувано покинув збірну України. Не менш неочікувано він очолив італійський клуб Дженоа.

Дебют для Шевченка-тренера

Андрій Шевченко вже п'ять років займається тренерською діяльністю. Однак Дженоа для нього перший клуб. До цього він лише тренував збірну України, куди перед Євро-2016 прийшов помічником головного тренера, а згодом і сам очолив команду.

В серпні 2021 року після чемпіонату Європи Шевченко та його тренерський штаб залишилися без роботи – у них закінчився контракт. Це стало несподіванкою. Згодом Шевченко заявив, що готовий був продовжити роботу з "синьо-жовтими", але пропозиції для підписання нового контракту так і не надійшла.

Згодом була мова про те, що Шевченко може очолити Селтік. Або ж Динамо. Хоча багато хто бачив його на чолі Мілана.

7 листопада 2021 року Шевченко офіційно очолив Дженоа.

Варте уваги Відомі зарплата і помічники Шевченка в італійському Дженоа

Що варто знати про Дженоа

Спортивне товариство у Генуї заснували в 1893 році. Але це був клуб крикету та легкої атлетики, заснований англійцями. І створений він був, щоб представляти Англію закордоном. Тож в перші роки там увагу приділяли саме крикету та легкій атлетиці.

Футбольний гурток там з'явився дещо пізніше. Однак Дженоа вважається найстарішим футбольним клубом в Італії. А офіційна назва клубу зараз – Genoa Cricket and Football Club.

В перші роки команда виступала у формі збірної Англії та не приймала до своїх лав італійців. Та згодом це правило змінили. Команда вдало розпочала виступи у першому чемпіонаті Італії, у 1898 році вигравши його. За наступні два роки вони захистили свій чемпіонський титул. І лише в 1901 році програли Мілану це звання. Хоча вже у 1902 році знову повернули його собі, повторивши це досягнення в 1903 та 1904 роках.

У 1908 році Дженоа не змогла виступити в чемпіонаті Італії. Все через ліміт на легіонерів. В Італії цілковито їх заборонили, у той час як іноземці складали значну частину виконавців команди. Через рік це правило відмінили, і Дженоа повернулася до виступів.

Загалом за свою історію Дженоа дев'ять разів ставала чемпіоном Італії. Востаннє в сезоні 1923/1924. У 1937 році клуб єдиний раз в своїй історії виграв Кубок Італії.

Після Другої світової війни Дженоа перетворилася на середняка чемпіонату Італії. А в 70-ті навіть вилетіла в нижчі дивізіони – спочатку Серію B, а потім і в Серію С. Згодом команда пережила не одну кризу, у тому числі фінансову.

Нова історія клубу пов'язана з іменем Джан П'єро Гасперіні. Він прийшов до команди у 2006 році, після чого повернув її в елітний італійський дивізіон. Згодом команда під його керівництвом навіть боролася за потрапляння в Лігу чемпіонів. Зараз він тренує Аталанту, де виступає українець Руслан Маліновський.

Наприкінці вересня 2021 року клуб змінив власників. Американська інвестиційна компанія 777 Partners придбала 99,9% акцій в Енріко Преціозі. Але він і далі залишається на посаді президента клубу.

Команда виступає на "Стадіо Луїджі Ферраріс". І ділить цей стадіон з іншим клубом з Генуї – Сампдорією. Матч між цими командами називають "Ліхтарне дербі" (Derby della Lanterna). Все через маяк Ла Лантерна, який є символом Генуї.

В Італії Дженоа називають "грифонами" (Il Grifone) або "червоно-сині" (I rossoblu).

В якому стана Дженоа зараз

В цьому сезоні Дженоа перебуває серед клубів нижчого ешелону. За 12 турів команда здобула лише одну перемогу, загалом набравши 9 очок. І посідає 17-е місце. Стільки ж має і головний конкурент Сампдорія, але вона 18-а, що вже у зоні вильоту.

Далі на команду очікує доволі складний календар.

21 листопада. Дженоа – Рома

28 листопада. Удінезе – Дженоа

1 грудня. Дженоа – Мілан

5 грудня. Ювентус – Дженоа

10 грудня. Дженоа – Сампдорія

14 грудня. Дженоа – Салернітана (Кубок Італії)

17 грудня. Лаціо – Дженоа

21 грудня. Дженоа – Аталанта

Тож Шевченко та його тренерський штаб мають вповні використати час під час перерви на матчі збірних, щоб привести команду до ладу. До кінця року більше такої можливості у них не буде.

Футболісти Дженоа

Середній вік гравців Дженоа майже 27 років. Портал Transfermarkt оцінює клуб в 96,6 мільйона євро. Найдорожчим гравцем команди є бельгійський захисник Зіньйо Вангойсден. Але і він не належить клубу – грає в оренді. І зараз травмований.

Виділяється в команді Горан Пандєв. Це форвард з Північної Македонії, який грав проти збірної України на Євро-2020.



Горан Пандєв виступає за Дженоа / Фото genoacfc.it

Але поки найкращим бомбардиром команди є Маттія Дестро – шість голів за вісім матчів. Але і він травмований. Другий у списку бомбардирів – захисник Доменіко Крішито, у якого п'ять голів в Серії А в цьому сезоні.

Чого очікувати від Шевченка в Дженоа

Шевченко добре обізнаний з чемпіонатом Італії. Тож необхідності в акліматизації в нього не буде. Окрім того, в його тренерський штаб увійдуть його італійські помічники, з якими він працював в збірній України.

Та проблема є в самому клубі. До кінця року на команду чекає напружений календар проти сильних суперників. І навряд чи вдасться набрати багато очок в цих матчах. Відтак команда може впасти в зону вильоту (вона і так стоїть над прірвою). Невідомо, чи клубу вдасться підсилитися під час зимового трансферного вікна. Тож Шевченко взявся за чималий виклик, погодившись очолити Дженоа.