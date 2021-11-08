Что стоит знать о Дженоа – новом клубе в тренерской карьере Андрея Шевченко

Андрей Шевченко наконец нашел работу после того как летом неожиданно покинул сборную Украины. Не менее неожиданно он возглавил итальянский клуб Дженоа.

Дебют для Шевченко-тренера

Андрей Шевченко уже пять лет занимается тренерской деятельностью. Однако Дженоа для него первый клуб. До этого он лишь тренировал сборную Украины, куда перед Евро-2016 пришел помощником главного тренера, а впоследствии и сам возглавил команду.

В августе 2021 года после чемпионата Европы Шевченко и его тренерский штаб остались без работы – у них закончился контракт. Это стало неожиданностью. Впоследствии Шевченко заявил, что готов был продолжить работу с "сине-желтыми", но предложения для подписания нового контракта так и не поступило.

Впоследствии была речь о том, что Шевченко может возглавить Селтик. Или же Динамо. Хотя многие видели его во главе Милана.

7 ноября 2021 года Шевченко официально возглавил Дженоа.

Стоит внимания Известны зарплата и помощники Шевченко в итальянском Дженоа

Что стоит знать о Дженоа

Спортивное общество в Генуе основали в 1893 году. Но это был клуб крикета и легкой атлетики, основанный англичанами. И создан он был, чтобы представлять Англию заграницей. Поэтому в первые годы там внимание уделяли именно крикету и легкой атлетике.

Футбольный кружок там появился несколько позже. Однако Дженоа считается старейшим футбольным клубом в Италии. А официальное название клуба сейчас – Genoa Cricket and Football Club.

В первые годы команда выступала в форме сборной Англии и не принимала в свои ряды итальянцев. Но впоследствии это правило изменили. Команда удачно начала выступления в первом чемпионате Италии в 1898 году выиграв его. За следующие два года они защитили свой чемпионский титул. И лишь в 1901 году проиграли Милану это звание. Хотя уже в 1902 году вновь вернули его себе, повторив это достижение в 1903 и 1904 годах.

В 1908 году Дженоа не смогла выступить в чемпионате Италии. Все из-за лимита на легионеров. В Италии полностью их запретили, в то время как иностранцы составляли значительную часть исполнителей команды. Через год это правило отменили, и Дженоа вернулась к выступлениям.

Всего за свою историю Дженоа девять раз становилась чемпионом Италии. Последний раз в сезоне 1923/1924. В 1937 году клуб единственный раз в своей истории выиграл Кубок Италии.

После Второй мировой войны Дженоа превратилась в середняка чемпионата Италии. А в 70-е даже вылетела в низшие дивизионы – сначала Серию B, а затем и в Серию С. Затем команда пережила не один кризис, в том числе финансовый.

Новая история клуба связана с именем Джан Пьеро Гасперини. Он пришел в команду в 2006 году, после чего вернул ее в элитный итальянский дивизион. Впоследствии команда под его руководством даже боролась за попадание в Лигу чемпионов. Сейчас он тренирует Аталанту, где выступает украинец Руслан Малиновский.

В конце сентября 2021 года клуб сменил владельцев. Американская инвестиционная компания 777 Partners приобрела 99,9% акций у Энрико Прециозе. Но он и дальше остается на посту президента клуба.

Команда выступает на "Стадио Луиджи Феррарис". И делит этот стадион с другим клубом из Генуи – Сампдорией. Матч между этими командами называют "фонарное дерби" (Derby della Lanterna). Все из-за маяка Ла Лантерна, который является символом Генуи.

В Италии Дженоа называют "грифонами" (Il Grifone) или "красно-синие" (I rossoblu).

В каком состоянии Дженоа сейчас

В этом сезоне Дженоа находится среди клубов низшего эшелона. За 12 туров команда одержала только одну победу, всего набрав 9 очков. И занимает 17-е место. Столько же имеет и главный конкурент Сампдория, но она 18-я, что уже в зоне вылета.

Далее команду ожидает довольно сложный календарь.

21 ноября. Дженоа – Рома

28 ноября. Удинезе – Дженоа

1 декабря. Дженоа- – Милан

5 декабря. Ювентус – Дженоа

10 декабря. Дженоа – Сампдория

14 декабря. Дженоа – Салернитана (Кубок Италии)

17 декабря. Лацио – Дженоа

21 декабря. Дженоа – Аталанта

Поэтому Шевченко и его тренерский штаб должны в полной мере использовать время во время перерыва на матчи сборных, чтобы привести команду в порядок. До конца года больше такой возможности у них не будет.

Футболисты Дженоа

Средний возраст игроков Дженоа почти 27 лет. Портал Transfermarkt оценивает клуб в 96,6 миллиона евро. Самым дорогим игроком команды является бельгийский защитник Зиньо Ванхойсден. Но и он не принадлежит клубу – играет в аренде. И сейчас травмирован.

Выделяется в команде Горан Пандев. Это форвард из Северной Македонии, который играл против сборной Украины на Евро-2020.



Горан Пандев выступает за Дженоа / Фото genoacfc.it

Но пока лучшим бомбардиром команды является Маттия Дестро – шесть голов за восемь матчей. Но и он травмирован. Второй в списке бомбардиров – защитник Доменико Кришито, у которого пять голов в Серии А в этом сезоне.

Чего ожидать от Шевченко в Дженоа

Шевченко хорошо знаком с чемпионатом Италии. Поэтому необходимости в акклиматизации у него не будет. Кроме того, в его тренерский штаб войдут его итальянские помощники, с которыми он работал в сборной Украины.

Но проблема есть в самом клубе. До конца года команду ждет напряженный календарь против сильных соперников. И вряд ли удастся набрать много очков в этих матчах. Поэтому команда может упасть в зону вылета (она и так стоит над пропастью). Неизвестно, удастся ли клубу усилиться во время зимнего трансферного окна. Поэтому Шевченко взялся за немалый вызов, согласившись возглавить Дженоа.