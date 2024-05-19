Знаю, що він зараз тут, – Усик щемливо пригадав покійного батька після перемоги над Ф'юрі

Олександр Усик здобув перемогу над Тайсоном Ф'юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Українець згадав про батька одразу після історичного досягнення.

Після оголошення результатів Усик подивився угору та промовив у мікрофон: "Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили!". Вже на пресконференції новий абсолютний чемпіон світу пригадав свої слова про зустрічі із батьком у своїх снах перед поєдинками.

До теми Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті

Батько Усика з'являється у снах перед боями

Олександр розповів, чи снився йому покійний батько перед битвою із Тайсоном Ф'юрі.

Ні. Тому що востаннє, коли мій батько приходив у сні… Я сумую за своїм батьком. Сказав йому: "Ти живеш там, я живу тут. Будь ласка, не приходь до мене. Люблю тебе". Для мене тяжко, коли батько приходить у снах. Пам’ятатиму його все своє життя. Знаю, що він зараз тут, серед нас,

– відповів український боксер.

Відзначимо, що Усик переміг Ф'юрі за роздільним рішенням суддів. Попереду у боксерів ще буде реванш, який повинен відбутись у жовтні 2024-го.

Після поєдинку був інсайд, що Усик поїхав у лікарню. Начебто в Олександра підозра на перелом щелепи. Однак абсолютний чемпіон світу прибув на пресконференцію після двобою.

Нагадаємо, що після зустрічі Ф'юрі заговорив про війну в Україні, яка вплинула на фінальне рішення суддів. Також Тайсон заявляв, що його підрахунки була не на користь Усика. Водночас промоутер Олександра навпаки розповів, що суддя вкрав нокаут в українця у 9-му раунді, коли Усик відправив Ф'юрі у нокдаун.