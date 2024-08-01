Сергій Куліш вперше висловився про здобуття медалі на Олімпіаді-2024

Сергій Куліш прокоментував здобуття срібло на Олімпійських іграх-2024. Ця медаль стала другою для України на турнірі.

У четвер, 1 липня, відбувся фінал зі стрільби з гвинтівки на відстані 50 метрів. За результатами змагань він здобув срібну медаль.

Читайте також Друга медаль Олімпіади у кар'єрі: емоції Сергія Куліша на церемонії нагородження у Парижі

Коментар Куліша після нагородження

Стрілець зізнався, що він відчуває дивні емоції зараз. Зокрема розповів, що саме йому допомогло вибороти олімпійську медаль.

Зараз емоції переповнюють. Так завжди після якоїсь медалі, це завжди так. Навіть важко якось розповісти, які це емоції, бо вони зашкалюють. Як вдалося тримати концентрацію? Це розмова з собою, це важко. У нас такий вид спорт – більш технічний та статичний. Але якось вдалося – це не перший раз, тож досвід є,

– розповів Сергій Куліш.

Олімпіада-2024 – друга в кар'єрі українського стрільця. У своєму дебюті в 2021 році він зайняв лише 8 позицію.

Нагадаємо, що першою олімпійською медаллю для України стала "бронза" Ольги Харлан. У боротьбі за третє місце вона перемогла Чой Себін.