Від ненависті до любові: президент Реал звернувся до Луніна у роздягальні після переможної гри

У перший день лютого 2024 року мадридський Реал гостював на полі Хетафе у рамках22-го туру іспанської Ла Ліги-2023/2024. "Вершкові" без зайвих проблем взяли три очки.

Карло Анчелотті довірив місце у воротах Реала Андрію Луніну, який віддячив головному тренеру "сухим" матчем. А дубль Хоселу приніс "вершковим" виїзну перемогу з рахунком 0:2.

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Відношення до Луніна змінюється із блискавичною швидкістю

За весь поєдинок господарі завдали 10 ударів, два з яких були у рамку воріт українського голкіпера. Одного разу володіння Луніна врятувала стійка, хоча Андрій був готовим до цього підступного удару у нижній кут від Хетафе.

Реал взяв три очки та повернув собі лідерство у поточному сезоні Ла Ліги-2023/2024, обігнавши Жирону на 2 бали – 57 проти 55-ти у "червоно-білих". Лунін провів свій 6-й матч на нуль із 14-ти зіграних (пропустив 12 голів).

Після поєдинку у роздягальню Реала зайшов його президент Флорентіно Перес, який максимально наближений до команди. Футболіст "Королівського клубу" отримали компліменти від власника. Особисто Перес звернувся із похвалою до Луніна, який залишив свої володіння "на замку".

Який матч ти провів! Дуже добре,

– почув із вуст Переса Лунін.

Цікаво, що нещодавно після вильоту із Кубка Короля Перес критикував Луніна за гру та помилку під час другого голу мадридського Атлетіко. Тепер вже Флорентіно позитивно відгукнувся про гру українського голкіпера.

Відзначимо, що у пресі було чимало чуток про ймовірний відхід Луніна із Реала. Адже контракт українця спливав вкінці сезону-2023/2024. Паралельно із цим з'явилась інформація, що ще на зорі кар'єри Луніна в Ла Лізі, український футболіст таємно пролонгував контракт із "вершковими" ще на рік, а тобто до кінця червня 2025-го року.

Водночас після декількох ігор у цьому сезоні з'явилась інформація, що у Реалі нарешті розгледіли у Луніну потенціал та готові запропонувати українцю новий контракт до 2030 року, який міститиме покращені умови та звання першого номера команди.

Також у ЗМІ повідомляли, що відновлення Тібо Куртуа йде швидше запланованого терміну, тому бельгієць може повернутись до гри вже у квітні. Однак невідомо, у якій формі повернеться на поле голкіпер збірної Бельгії.

Реал свій наступний матч проведе вже 4 лютого. Підопічні Анчелотті зустрінуться вдома із Атлетіко у мадридському дербі вже у рамках Ла Ліги (початок о 22:00 за Києвом).