Лунін став ініціатором розмови із Анчелотті: що сказав українець після переможної гри Реала

Реал ледь не зганьбився у матчі 22-го туру іспанської Ла Ліги-2023/2024, 27 січня мадридський клуб був близьким до виїзної поразки від Лас-Пальмас.

Нульовий рахунок протримався увесь перший тайм. А перший гол у зустрічі був забитий на 53-й хвилині, але навіть не у виконанні більш іменитого Реала. Хав'єр Муньйос вивів Лас-Пальмас уперед 1:0.

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Українець продовжить переконувати Анчелотті

Лише гол Вінісіуса Жуніора та Орільєна Чуамені принесли "вершковим" не лише нічию, а й важливу виїзну перемогу – 1:2. Команда Карло Анчелотті вивезла із Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія три очки та не дала лідеру сезону Жироні відірватись у турнірній таблиці Ла Ліги.

Весь поєдинок ворота Реала захищав український голкіпер Андрій Лунін, який став ініціатором розмови із головним тренером "Королівського клубу" після переможного поєдинку. Українець запевнив Анчелотті, що буде далі доводити свою корисність для команди.

Ви знаєте, що поки у мене є можливості, я продовжуватиму показувати, що гідний грати за Реал,

– почув Анчелотті із вуст Луніна.

Відзначимо, що після матчу Лунін опинився на газоні. Схоже, що Андрій догравав поєдинок через біль у нозі. Медики Реала прямо на полі надавали допомогу українському воротарю. Це неприємний сигнал для прихильників Андрія та уболівальників Реала.

Адже Тібо Куртуа повернеться до гри не швидше травня 2024-го, а Кепа, якого орендували у лондонського Челсі, не надто вражає своєю грою.

Нагадаємо, що Лунін отримав чимало критики від Анчелотті та президента клубу Флорентіно Переса, який раніше захищав українця перед наставником, після вильоту Реала із Кубка Короля від мадридського Атлетіко. Однак вже у наступному поєдинку Ла Ліги якраз Андрій отримав право зіграти із перших хвилин. Як бачимо, що Анчелотті не прогадав із вибором.

Цікаво! Реал після 21-го зіграного матчу набрав 54 бали. Натомість у лідера сезону-2023/2024 Жирони на один пункт більше (55 очок), але за 22-а зіграні поєдинки.

Свій наступний матч Реал зіграє 1 лютого на виїзді проти Хетафе у рамках Ла Ліги.