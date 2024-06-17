Не буду казати прізвища, але було неприємно, – Забарний розкритикував гравців збірної за програш

Ілля Забарний прокоментував розгромну поразку України у матчі проти Румунії. Захисник не став стримувати емоцій і розкритикував своїх колег по команді.

У понеділок, 17 червня, Україна зазнала розгромної поразки від Румунії. Дебютна гра Євро-2024 закінчилася з рахунком 3:0.

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Забарний висловив критику у бік гравців збірної

Захисник національної команди України та англійського Борнмута зазначив, що раніше віддача у футболістів була більшою, а зараз дехто б'є байдики на тренуваннях.

Пам’ятаю, коли я прийшов, який рівень, яка самовіддача у людей була. І зараз, коли ти бачиш – не всі, але інколи люди приходять молоді до збірної і можуть бити байдики на тренуванні – для мене це… Не буду казати прізвища, але для мене це неприємно було,

– розповів Забарний.

Також він заявив, що люди повинні розуміти, куди вони приїжджають, що це збірна, і що ти виходиш не просто пограти в футбол, а виходиш за свою країну.

"Я спокійний з приводу Євро, але я хочу, щоб усі футболісти, котрі потрапляють до складу збірної, розуміли, що це за турнір, і якою ціною ми туди вийшли, якою ціною нам потрібно там грати. Це не тільки про футбол, це набагато більше. Люди повинні виходити на поле й віддавати все абсолютно і робити це з холодною головою", – додав Ілля Забарний.

Нагадаємо, що наступний матч Україна зіграє проти Словаччини 21 червня о 16:00 за київським часом.