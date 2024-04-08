Голова Top Rank Боб Арум висловив свою думку щодо майбутнього поєдинку Усик – Ф'юрі. Він відзначив, що це буде чудовий бій.

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Чи зможе Усик здолати Ф'юрі

Арум зазначив, що завжди вважав Тайсона Ф'юрі фаворитом через його габарити та боксерські здібності, однак його насторожує останній бій британця.

Мене дуже турбує те, як він виглядав у своєму останньому бою проти Нганну. Я був там. Мені просто здалося, що він виглядав жахливо. Є два пояснення. По-перше, він справді не надто старанно тренувався перед цим боєм. По-друге, коли ми старіємо, то вже не функціонуємо так добре, як у молодому віці, особливо у фізичному плані. Про це ми дізнаємося 18 травня,

– розповів Боб Арум.

Він також відзначив, що якщо Ф'юрі продемонструє ту ж форму, що й у поєдинках з Вайлдером та Вайтом, то його буде складно перемогти.

Якщо Тайсон буде на висоті. Якщо ми побачимо Ф’юрі, який був в останніх двох боях з Вайлдером та Вайтом, то Усик або будь-який інший надважковаговик не зможе перемогти його, але це справді серйозне припущення. Ми побачимо це 18 травня,

– додав Арум.

У бою проти Вайлдера Ф'юрі переміг, зробивши нокаут у третьомі раунді. Водночас у поєдинку проти Вайта він нокаутував у шостому раунді.