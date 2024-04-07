У травні в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.
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Френк Воррен про бій Усик – Ф'юрі
Своїми очікуваннями від поєдинку поділився відомий промоутер Френк Воррен. За його словами, "Циганський король" має більші шанси на успіх у бою з українцем.
"Думаю, що Тайсон нокаутує Усика. Як я і передбачав, що він нокаутує Вайлдера у другому бою. Мені дуже хочеться, щоб він це зробив.
Я думаю, що він зупинить його, але це буде справді захоплюючий бій, поки він триватиме", – сказав Воррен.