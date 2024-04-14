Ми віддали всі свої сили, – Світоліна оцінила виступи збірної на Кубку Біллі Джин Кінг

У п'ятницю та суботу, 12-13 квітня, відбулись матчі за вихід у фінал Кубка Біллі Джин Кінг. Збірна України змагалася з Румунією.

Збірна Україна програла Румунії з рахунком 2:3. Еліна Світоліна, яка теж брала участь в турнірі, прокоментувала поєдинки в межах кваліфікації у фінал Кубка Біллі Джин Кінг.

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Перемога була близько

Українська тенісистка зазначила, що представниці билися і віддавали сили кожному матчу, але удача була не на їх боці.

Ми билися. Ми віддавали всі свої сили по кожному матчу. Ми були дуже і дуже близькі до перемоги. Але, на жаль, удача була не на нашому боці. Наступного разу краще та сильніше. Пишаюся нашою командою,

– відзначила Еліна Світоліна.

За результатами першого ігрового дня Україна лідирувала з рахунком 2:0. Наступного дня наша збірна програла всі 3 матчі. Відтак Румунія кваліфікувалася до фіналу.

Восени збірна Україна зіграє у плей-оф за право у 2025 році знову виступити у кваліфікації у фінал Кубка Біллі Джин Кінг.

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