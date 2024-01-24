Ястремська залишила послання для захисників України після перемоги на AO-2024: відео

У ніч на 24 січня (в Україні) на корт вийшла остання українка на Australian Open-2024 Даяна Ястремська. Тенісистка із Одеси провела свій чвертьфінальний матч проти чешки Лінди Носкової.

Чеська тенісистка дуже легко пробилась до 1/4 фіналу турніру у Мельбурні. Лінда Носкова зіграла лише три гейми проти Еліни Світоліної, після чого зустріч достроково закінчилась. Перша ракетка України через біль у спині не змогла продовжити гру, повідомляє 24 Канал.

До теми Історичне досягнення: Ястремська вийшла до півфіналу Australian Open

Традиційне послання від Ястремської

Однак пройти ще одну українку Носковій не вдалось. Вже у наступному раунді Ястремська взяла гору над представницею Чехії у двох сетах – 3:6, 4:6. А сама гра тривала 1 годину 20 хвилин.

Даяна знову у двох партіях "закрила" свою суперницю.

Після поєдинку Ястремська вже традиційно залишила послання для рідної країни. Цього разу одеситка звернулась до військових.

Я пишаюся нашими бійцями з України,

– написала Даяна на камері.

Ястремська залишила напис на камері після перемоги в 1/4 AO: дивіться відео

Ястремська про звернення до бійців

На післяматчевій пресконференції Ястремська прокоментувала свій напис, який залишився на одному з об'єктивів телекамер.

Якщо ви зрозуміли, що я написала, то йшлося про українських бійців, якими я дуже пишаюся. Вони дійсно заслуговують на величезну повагу. Я завжди намагаюся щось писати для України, про Україну. Гадаю, що це моя місія тут. Якщо я досягну успіху, я зможу… Важко висловити словами. Я просто намагаюся дати Україні сигнал, що я справді нею пишаюся,

– пояснила Даяна.

Нагадаємо, що українська тенісистка вже не вперше залишає подібні символічні написи на камері у Мельбурні. До цього вона писала "Слава Україні", "Все буде Україна" та "Сім'я – це моя Україна".

У півфіналі Australian Open-2024 Ястремська зіграє проти переможниці матчу між "нейтральною" росіянкою Анною Калінською та китаянкою Цінь Вень Чжен, які вийдуть на корт теж 24 січня.