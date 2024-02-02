У Мінмолодьспорту відповіли, що не знають, як рік тому Полісся виїжджало до Туреччини. Там додали, що запит від клубу не надходив

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Офіційна відповідь Мінспорту

"Футбольний клуб Першої ліги Полісся Житомир у сезоні 2022/2023 років не звертався до Мінмолодьспорту з клопотанням про надання дозволу на перетин державного кордону України спортсменам та тренерському складу команди для участі у навчально-тренувальному зборі на території Турецької Республіки", – йдеться у відповіді Мінмолодьспорту.

До слова, цього сезону Мінмолодьспорту заборонило Карпатам виїхати на збори до Іспанії, оскільки виїжджати за кордон мають право лише команди вищих дивізіонів.

Також раніше повідомлялося, що планував зимові збори у Туреччині, але не отримав дозволу на виїзд, Інгулець.

Що кажуть у клубі

Директор медіа, маркетингу та спонсорства Полісся Олександр Денисов відповів на запит Tribuna.com щодо виїзду команди за кордон рік тому.

"Я не працював рік тому в клубі. Як мені сказали, команда виїхала відповідно до всіх норм законодавства. Я в той момент, до речі, робив благодійний турнір Winter Cup, який допомогло провести Полісся, і завдяки спільним зусиллям і президенту клуба зібрали півтора мільйона на мавіки", – зазначив Денисов.

