В Минмолодежьспорта ответили, что не знают, как год назад Полесье выезжало в Турцию. Там добавили, что запрос от клуба не поступал

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Официальный ответ Минспорта

"Футбольный клуб Первой лиги Полесье Житомир в сезоне 2022/2023 годов не обращался в Минмолодежьспорта с ходатайством о предоставлении разрешения на пересечение государственной границы Украины спортсменам и тренерскому составу команды для участия в учебно-тренировочном сборе на территории Турецкой Республики", – говорится в ответе Минмолодежьспорта.

К слову, этом сезоне Минмолодежьспорта запретило Карпатам выехать на сборы в Испанию, поскольку выезжать за границу имеют право только команды высших дивизионов.

Также ранее сообщалось, что планировал зимние сборы в Турции, но не получил разрешения на выезд, Ингулец.

Что говорят в клубе

Директор медиа, маркетинга и спонсорства Полесья Александр Денисов ответил на запрос Tribuna.com относительно выезда команды за границу год назад.

"Я не работал год назад в клубе. Как мне сказали, команда выехала в соответствии со всеми нормами законодательства. Я в тот момент, кстати, делал благотворительный турнир Winter Cup, который помогло провести Полесье, и благодаря совместным усилиям и президенту клуба собрали полтора миллиона на мавики", – отметил Денисов.

