Усик розповів, що кричала йому дружина під час бою з Ф'юрі

Український боксер Олександр Усик поділився словами дружини, Катерини Усик, під час його поєдинку проти Тайсона Ф'юрі. Спортсмен отримував шалену підтримку від коханої.

У ніч з 18 на 19 травня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів. Українець став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі.

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Що говорила Катерина Усик під час бою з Ф'юрі

Олександр розповів, що, коли був бій з британцем, він слухав свою дружину, тренера, деяких друзів, але був повністю сфокусований на тому, що відбувається в рингу.

Вона кричала: "Я люблю тебе, давай, вперед. Ти сильний, я в тебе вірю". І так далі. Це моя додаткова мотивація, тому що це моя дружина. Але я знаю, для чого я виходив у ринг і тому не втрачав фокус. Я вже 22 роки в боксі. Підтримка мені допомагає і не збиває. Якщо мені кричать якісь гидоти, то це на мене не діє. Погані слова до мене не долітають,

– розповів Усик.

Олександр Усик відмовився від пояса абсолютного чемпіона світу. 21 вересня за титул битимуться Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа.

Нагадаємо, що між боксерами ще запланований бій-реванш. Поєдинок відбудеться 21 грудня.