2 серпня Рома офіційно оголосила про підписання Артема Довбика. Угода футболіста та клубу розрахована до 2029 року, однак його дебют у клубі поки не проходить вдало.

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Що думає Нагорняк про кар'єру Довбика

Головному тренеру Епіцентра важко сказати, чи вплинула відсутність нападника на результат збірної України в Лізі націй.

Він зараз теж не в найкращому психологічному стані. За Рому він поки що жодного гола не забив. Тренер його захищає. Думаю, він відчув, що таке італійський футбол. Там тиск шалений іде. Не можу сказати, що Артем зараз у хорошому стані. Для нападника найголовніше – це забивати голи,

– зазначив Сергій Нагорняк.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Артем Довбик зіграв три матчі, однак ще не відзначився забитим голом за Рому.

Відзначимо, що наразі українець відновлюється після отриманої травми.