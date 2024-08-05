2 серпня Рома офіційно оголосила про підписання Артема Довбика. Угода футболіста та клубу розрахована до 2029 року.

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Прощання Довбика з "каталонцями"

Український футболіст у своєму дописі подякував усім за підтримку, зазначивши, що пишався бути частиною Жирони.

Хочу подякувати футбольному клубу Жирона за довіру до мене та вболівальникам за підтримку команди у важкі часи. Цього року це була велика пригода, і я дуже пишаюся тим, що був маленькою частиною цієї історії. Команда з великим серцем,

– написав Артем Довбик.

Довідка. Український футболіст відіграв за Жирону 41 матч, у якому забив 25 голи та віддав 10 результативних передач.

Нагадаємо, що у складі "каталонців" Довбик став найкращим бомбардиром сезону іспанської першості та став володарем трофея Пічічі. Артем – перший українець, якому підкорилось таке футбольне досягнення.