Несподіваний камбек: легендарний голкіпер відновить кар'єру заради Барселони

Колишній воротар збірної Польщі Войцех Щенсний незабаром поповнить склад одного з грандів світового футболу. Зірковий гравець приєднається до іспанської Барселони.

Барселона домовилася про контракт з легендарним голкіпером Войцехом Щенсним. Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо.

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Топове підписання Барселони

34-річний голкіпер приєднається до Барси на правах вільного агента. Наприкінці серпня Щенсний попрощався з футболом та завершив ігрову кар'єру. Проте через місяць обставини змінилися.

"Блаугранас" до кінця сезону втратили основного голкіпера Марка-Андре тер Стегена. Німець травмувався у поєдинку з Вільярреалом. Медики прогнозують повернення 32-річного футболіста лише влітку 2025 року.

Каталонський клуб терміново почав шукати заміну основному воротарю. Оскільки трансферне вікно в Іспанії буде зачинено до зими, вони розглядали можливість запрошення вільних агентів. На цю роль найкраще підходив Щенсний.

Найближчими днями поляк пройде медичний огляд та підпише річний контракт з Барселоною. Тож в послужному списку легенди з'явиться ще один гранд європейського футболу.

Легенда збірної Польщі