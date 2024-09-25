Колишній італійський форвард Антоніо Кассано, який також деякий час грав у Реалі висловився щодо гри легендарного португальського нападника. Ексгравець "вершкових" вважає, що він не вміє грати у футбол, про це повідомляє Daily Mail.

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Роналду зосереджений тільки на голах

Екснападник збірної Італії з використанням нецензурної лексики прокоментував гру Кріштіану Роналду. Він відзначив інших гравців, підкресливши, що у той час, як португалець був зосереджений на забитих голах, вони знали як грати з командою.

Кріштіану Роналду не вміє грати у футбол. Він може забити 3000 голів, мені п***й. Ігуаїн, Агуеро, Бензема, Левандовськи, Ібрагімович та Суарес знали, як взаємодіяти з командою. Вони вміли робити багато чого, на відміну від Роналду, єдиною метою якого завжди було забивати голи,

– заявив Кассано.

Антоніо Кассано також сказав, що такий футболіст, як Роналду, має думати тільки про себе, але якщо вже немає змоги, то італієць порекомендував завершити кар'єру.

Італійський екснападник відзначив, що таке правило діє у всіх видах спорту. Зі слів Кассано: Іди на пенсію, і вистачить. Нагадаємо, що Кріштіану під час вересневих матчів збірних встановив два рекорди.

У матчі Ліги націй проти Хорватії Роналду став єдиним футболістом, хто забив 900 голів у кар'єрі. У грі проти Шотландії 39-річний форвард вирвав перемогу для збірної та став першим, хто забив у ворота 48 різних національних команд.

Зазначимо, що Кассано за час виступів у Реалі, відзначився всього 2 забитими м'ячами, тоді як у Роналду 450 голів у футболці "вершкових". У поточному сезоні Кріштіану забив 7 голів та віддав 2 асисти у восьми матчах за Аль-Наср.