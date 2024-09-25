Барселона домовилася про контракт з легендарним голкіпером Войцехом Щенсним. Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо.
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Топове підписання Барселони
34-річний голкіпер приєднається до Барси на правах вільного агента. Наприкінці серпня Щенсний попрощався з футболом та завершив ігрову кар'єру. Проте через місяць обставини змінилися.
"Блаугранас" до кінця сезону втратили основного голкіпера Марка-Андре тер Стегена. Німець травмувався у поєдинку з Вільярреалом. Медики прогнозують повернення 32-річного футболіста лише влітку 2025 року.
Каталонський клуб терміново почав шукати заміну основному воротарю. Оскільки трансферне вікно в Іспанії буде зачинено до зими, вони розглядали можливість запрошення вільних агентів. На цю роль найкраще підходив Щенсний.
Найближчими днями поляк пройде медичний огляд та підпише річний контракт з Барселоною. Тож в послужному списку легенди з'явиться ще один гранд європейського футболу.
Легенда збірної Польщі
- Нагадаємо, що Войцех Щенсний найбільше відомий виступами за Ювентус та Арсенал. Також польський голкіпер захищав ворота Роми та Брентфорда.
- Щенсний у 2022 році був визнаний найкращим гравцем Польщі. Він двічі виступав на чемпіонатах світу (2018, 2022) та чотири рази на чемпіонатах Європи (2012, 2016, 2020, 2024).