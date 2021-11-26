Ще пожаліли: Моурінью заявив, що Рома могла забити 6 або 7 голів у ворота Зорі

Луганська Зоря пропустила від Роми чотири голи. Тренер римлян Жозе Моурінью поділився враженнями від гри.

Моурінью: Зоря – суперник не найвищого рівня

Португальський фахівець Роми розповів, що його команда могла наколотити у ворота Дмитра Мацапури значно більше голів. На думку Жозе Моурінью, луганський клуб – суперник не найвищого рівня.

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Наставник "вовків" відзначив футбольну агресію футболістів суперника та непогані індивідуальні якості.

Думаю, ми дуже добре розпочали гру з перших хвилин. Могли забити шість або сім голів. Зоря – суперник не найвищого рівня, але з агресією та непоганими індивідуальними якостями. Ми щасливі, що вдається прогресувати,

– процитували слова Моурінью з посиланням на Sky Sport italia.

Відзначимо, що напередодні гри тренер "вовків" порівняв матч із луганською командою з фіналом.

До слова, поєдинок завершився перемогою Роми з рахунком 4:0.

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