Моурінью: Зоря – суперник не найвищого рівня
Португальський фахівець Роми розповів, що його команда могла наколотити у ворота Дмитра Мацапури значно більше голів. На думку Жозе Моурінью, луганський клуб – суперник не найвищого рівня.
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Наставник "вовків" відзначив футбольну агресію футболістів суперника та непогані індивідуальні якості.
Думаю, ми дуже добре розпочали гру з перших хвилин. Могли забити шість або сім голів. Зоря – суперник не найвищого рівня, але з агресією та непоганими індивідуальними якостями. Ми щасливі, що вдається прогресувати,
– процитували слова Моурінью з посиланням на Sky Sport italia.
Відзначимо, що напередодні гри тренер "вовків" порівняв матч із луганською командою з фіналом.
До слова, поєдинок завершився перемогою Роми з рахунком 4:0.
Ситуація у групі С
- Поразка від Роми стала для Зорі третьою у груповому раунді Ліги конференцій. За п'ять турів луганський клуб здобув крім трьох фіаско ще дві перемоги.
- За тур до завершення групового раунду Зоря йде на третьому місці у групі. Відставання від Роми складає вже чотири очки, такий відрив українці вже не відіграють, тому єврокубкової весни для футболістів клубу з Луганська вже точно не буде.