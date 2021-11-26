Моуринью: Заря – соперник не самого высокого уровня
Португальский специалист Ромы рассказал, что его команда могла наколотить в ворота Дмитрия Мацапуры значительно больше голов. По мнению Жозе Моуринью, луганский клуб – соперник не самого высокого уровня.
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Наставник "волков" отметил футбольную агрессию футболистов соперника и неплохие индивидуальные качества.
Думаю, мы очень хорошо начали игру с первых минут. Могли забить шесть или семь голов. Заря – соперник не самого высокого уровня, но с агрессией и неплохими индивидуальными качествами. Мы счастливы, что удается прогрессировать,
– процитировали слова Моуринью со ссылкой на Sky Sport Italia.
Отметим, что накануне игры тренер "волков" сравнил матч с луганской командой с финалом.
К слову, поединок завершился победой Ромы со счетом 4:0.
Ситуация в группе С
- Поражение от Ромы стало для Зари третьим в групповом раунде Лиги конференций. За пять туров луганский клуб одержал помимо трех фиаско еще две победы.
- В туре от завершения группового раунда Заря идет на третьем месте в группе. Отставание от Ромы составляет уже четыре очка, такой отрыв украинцы уже не отыграют, поэтому еврокубковой весны для футболистов клуба из Луганска уже точно не будет.