Ще одна легенда збірної України може увійти в тренерський штаб Петракова
24 серпня 2021 , 20:07Читать новость на русском
Джерело:1927.kiev.ua
Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков запросив до тренерського штабу асистента головного тренера Динамо Олега Гусєва.
Втім, малоймовірно, що Гусєв з’явиться в національній збірній, оскільки керівництво Динамо не зацікавлене в його відході.
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Гусєв з 2003-го по 2016 роки провів за збірну України 98 матчів і забив 13 м’ячів.Раніше стало відомо, що в тренерський штаб Олександра Петракова увійшли В’ячеслав Кернозенко, Вячеслав Руженцев, Іван Баштовий, Олександр Шовковський і Андрій Анненков.
Що відомо про прихід Петракова
- 64-річний Петраков очолив збірну України 18 серпня. Тренер прийняв команду після того, як Андрій Шевченко 1 серпня оголосив, що в нього закінчився контракт з УАФ.
- Перший матч на чолі збірної України Петраков проведе 1 вересня на виїзді проти Казахстану. 4 вересня "синьо-жовтих" чекає зустріч у Києві з чемпіонами світу французами.