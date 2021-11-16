Як Шевченко підтримав збірну перед важливим матчем

Від результату поєдинку проти Боснії і Герцеговини багато в чому залежать шанси України потрапити до фінальної стадії ЧС-2022.

До слова Бойовий склад без несподіванок: заявка України на вирішальний матч відбору ЧС-2022

Вперед, до перемоги! Вболіваємо за нашу збірну!,

– написав Шевченко.

Боснія і Герцеговина — Україна: перед матчем