Ще один непереможний український боксер повернеться у ринг

Бронзовий призер Олімпійських ігор 2012 року Тарас Шелестюк повертається у ринг. Непереможний українець проведе перший бій у 2022 році.

36-річний Шелестюк дізнався про дату наступного поєдинку. Українець повернеться вже 11-го березня.

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Боксер першої середньої ваги проведе бій у Канаді. Про інші деталі поєдинку поки не повідомляється.

Що відомо про кар'єру Шелестюка у профі

Попередній бій Шелестюк провів 16 жовтня у Мексиці. Українець переміг технічним нокаутом у 10 раунді венесуельця Ернесто Еспанью.

Всього в активі Тараса 19 перемог, 11 з яких – нокаутом. Шелестюк, який проживає у Лос-Анджелесі, 18 боїв провів у США.

На любительському рівні, окрім "бронзи" Олімпіади, Шелестюк став бронзовим призером на чемпіонаті Європи у 2010 році.

Тарас – чемпіон світу 2011 року в Баку.