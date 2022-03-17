Ще один гравець Динамо Кендзьора перебрався у чемпіонат Польщі
Джерело:сайт Леха
Правий захисник Динамо Томаш Кендзьора поповнив склад польського Леха. Футболіст буде грати на Батьківщині до кінця сезону.
Скористався новими правилами ФІФА
Польський оборонець Томаш Кендзьора вирішив отримати ігрову практику у рідній країні. Найближчий час Томаш Кензьора буде виступати за познанський Лех.
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27-річний футболіст буде виступати у Польщі на правах оренди до кінця сезону, після чого повернеться у Динамо.
Цікаво, що Кендзьора повернувся у клуб, який його виховав. Саме у Леху Томаш розпочинав свою футбольну кар'єру та грав протягом 2010 – 2017 років, після чого перейшов у київський клуб.
Захисник прокоментував свій перехід у Лех.
"Мені тут дуже зручно. Я мав задоволення грати за Лех, пам'ятаю, що тут було раніше. Хтось залишився тут, можливо, не в самій команді, а в керівництві чи серед інших клубних працівників. Команда змінилася, але якість дійсно висока, і все робиться для досягнення цілей, які були поставлені перед сезоном. Майже два тижні я тренуюся з командою, фізично та морально готовий зіграти найближчої суботи", – сказав Кендзьора.
Нагадаємо, що кияни вже втратили Беньяміна Вербіча, який до кінця червня 2022-го буде виступати у футболці польської Легії.
Кар'єра Кендзьори у Динамо
- У липні 2017 року Томаш Кендзьора поставив свій підпис на контракті з Динамо. Майже одразу заслужив місце у стартовому складі киян.
- У сезоні-2021/2022 відіграв у біло-синій футболці 12 матчів, у яких забив один гол.