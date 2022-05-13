Шевчук підсилив тренерський штаб збірної України U-19, – Бурбас

У тренерському штабі юнацької збірної України U-19 відбулись зміни. Спортивний директор Вереса В'ячеслав Шевчук став помічником Володимира Єзерського.

Підсилення тренерського штабу

Українська збірна підсилала свій тренерський склад легендою захисту Шахтаря. В'ячеслав Шевчук буде допомагати юнацькій команді, яка незабаром розпочне підготовку до еліт-раунду відбору юнацького чемпіонату Європи-2022.

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Таку інформацію розповсюдив журналіст Ігор Бурбас. Рівненський Верес на офіційній сторінці у клубу у фейсбуці поширили інсайд від представника ЗМІ. Наразі офіційної інформації від УАФ немає.

Відбіркові матчі збірної України

01.06.2022. Норвегія – Україна

04.06.2022. Україна – Сербія

– Сербія 07.06.2022. Україна – Нідерланди

Відбір у фінальну частину юнацького Євро-2022 для "синьо-жовтих" стартує у червні в Нідерландах. Поєдинки були перенесені через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Відзначимо, що нещодавно збірна України U-19 дізналась потенційних суперників у фіналі Євро-2022. "Синьо-жовті" можуть зіграти проти Ізраїлю, Англії та Австрії.

Фінальна стадія Євро-2022 відбудеться у Словаччині з 18 червня по 1 липня.

Наразі у фінальну частину чемпіонату Європи вийшли сім із восьми збірних – Австрія, Англія, Ізраїль, Італія, Румунія, Франція та країна-господарка Словаччина. Ще один фіналіст визначиться за підсумками матчі групи 6, де змагатиметься Україна.

Тренерська кар'єра В'ячеслава Шевчука