Шевченко звернувся до збірної України після призначення нового тренера
Джерело:інстаграм Андрія Шевченка
Андрій Шевченко, який керував збірною України останні п'ять років, подякував кожному гравцю збірної, з яким працював, а також побажав їм успіхів з новим головним тренером.
Колишній наставник збірної України і надалі буде палко підтримувати національну команду.
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Я хочу висловити величезну подяку кожному футболістові збірної України, з якими пройшли дуже яскравий і успішний шлях до вісімки кращих команд Європи! Це були незабутні 5 років мого життя. Нас об'єднувала мета і ми разом до неї йшли! Дякую Вам за підтримку! Я завжди і всюди буду вас підтримувати і вболівати,
– написав він.
"Я бажаю Вам усім нових перемог і тріумфів з новим тренерським штабом збірної України", – підсумував Шевченко.
Андрій Шевченко покинув збірну України: що відомо
- 1 серпня стало відомо, що контракт головного тренера Андрія Шевченка з УАФ підійшов до свого завершення. Андрій Миколайович подякував усіх за роботу. Разом із ним більше у "синьо-жовтій" команді не працюватиме помічник українця Андреа Малдера.
- Ще влітку 2020 року в УАФ запропонували Шевченку нову угоду на 2,5 роки, а у вересні 2020 року Шевченко підтвердив інформацію про підписання угоди на такий термін.
- Наставнику вдалось на мажорній ноті покинути збірну. Шевченко вивів Україну у чвертьфінал Євро-2020.