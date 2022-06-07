Шевченко звернувся до спортивної спільноти Європи з проханням допомогти відновити базу Металіста

Нещодавно російські окупанти зруйнували тренувальний комплекс футбольного клубу Металіст 1925 у Високому. Колишній тренер національної команди Андрій Шевченко відреагував на обстріли загарбників.

Звернення Шевченка до спортивної спільноти Європи

На своїй фейсбук-сторінці Шевченко прокоментував обстріли навчально-тренувальної бази у Високому, де готувались харківські команди Металіст, Металіст 1925 та Вовчанськ.

До теми Як виглядає тренувальний центр Металіста після ракетного обстрілу окупантами: відео руйнувань

Щодня я прокидаюсь з болем. Моя люба Україна більше 100 днів страждає. При цьому гордо з гідністю воїнів світла, воїнів добра б’ється за право жити. Жити в одній родині вільних та гордих країн, об’єднаних одним великим європейським союзом,

– зазначив Шевченко.

Екснаставник збірної України пригадав Євро-2012, тоді національна команда Нідерландів готувалася до матчів на тренувальній базі у селищі Високому.

"Кілька днів тому цю базу було зруйновано після ракетного удару з території Росії. Методично знищується регіон, інфраструктурні об’єкти, житлові масиви і ось настала черга спортивних об’єктів. Хочу підтримати Харків, хочу підтримати харківських вболівальників! У Вас намагаються вкрасти майбутнє, як і у всієї нашої країни, але цього не буде, не буде ніколи. Ми, українці вистоїмо разом та побудуємо наше прекрасне європейське майбутнє!" – наголосив колишній гравець збірної України.

Шевченко звернувся до спортивної спільноти Європи з проханням допомогти відновити базу.

Звертаюсь до всієї спортивної спільноти Європи, до клубів усіх європейських ліг – підтримаймо харківський футбол та допоможемо!

– додав колишній коуч "синьо-жовтих".

Окупанти обстріляли тренувальну базу Металіста 1925

4 червня російські загарбники завдали ракетного удару по тренувальному комплексу Металіста 1925 у селищі Високе.

Удар був настільки потужним, що на території бази залишилася яма глибиною у п’ять метрів. Майже всі вікна в будівлях вибиті, фасади пошкодженні, внутрішні комунікації частково знищені.

Дісталося навіть футбольним полям.

Повний текст Андрія Шевченка

Щодня я прокидаюсь з болем. Моя люба Україна більше 100 днів страждає. При цьому гордо з гідністю воїнів світла, воїнів добра б’ється за право жити. Жити в одній родині вільних та гордих країн, об’єднаних одним великим європейським союзом.

Я чудово пам‘ятаю як моя країна разом з Польщею приймала матчі ЄВРО 2012! Це було неймовірне свято для мого народу. Всі мої друзі часто згадують гостинність українців. Збірна Нідерландів готувалася до матчів на тренувальній базі у селищі Високому під Харковом.

Кілька днів тому цю базу було зруйновано після ракетного удару з території Росії. Методично знищується регіон, інфраструктурні об’єкти, житлові масиви і ось настала черга спортивних об’єктів.

Хочу підтримати Харків, хочу підтримати харківських вболівальників! У Вас намагаються вкрасти майбутнє, як і у всієї нашої країни, але цього не буде, не буде ніколи. Ми, українці вистоїмо разом та побудуємо наше прекрасне європейське майбутнє!

Звертаюсь до всієї спортивної спільноти Європи, до клубів усіх європейських ліг – давайте підтримаємо харківський футбол та допоможемо!

Упевнений, спільними зусиллями нам під силу зробити неможливе!

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