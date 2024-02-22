Готового рішення немає: Шевченко відповів власникам клубів УПЛ щодо бронювання футболістів

Президент УАФ Андрій Шевченко провів зустріч з представниками та власниками клубів УПЛ. Під час спілкування були озвучені гострі питання.

Досі залишається нерозв'язаним питання з бронюванням футболістів, які беруть участь у чемпіонаті України. Частина клубів зуміла отримати від Мінспорту потрібний статус, а інші – ні.

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Шевченко: На це немає відповіді

Це ставить клуби у нерівні умови. Тож гостре питання відносин з ТЦК на зустрічі з Шевченком підняв президент Вереса Іван Надєїн.

Проте Андрій Миколайович не прийшов з готовою відповіддю на непросте питання. Бронювання футболістів на період чемпіонату досі залишається неврегульованим.

"Я можу теж запитати: а що нам робити? На це немає відповіді. Ми повинні чекати розвитку ситуації та спеціального закону (який би регулював процедуру військового обліку для спортсменів та футболістів зокрема).

Хоча консультації з Мінмолодьспорту тривають регулярно", – відповів Шевченко.

Бронювання футболістів клубами УПЛ