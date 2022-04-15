Шевченко зустрівся з мером Мілана заради допомоги українським біженцям

Андрій Шевченко продовжує активно допомагати Україні на відстані. Колишній наставник "синьо-жовтих" мав зустріч із мером Мілана Беппе Салою.

Важлива зустріч в Італії

З перших днів війни Андрій Шевченко чітко висловив свою патріотичну позицію та почав допомагати Україні. Колишній наставник збірної постійно контактує з іншим українцем Олександром Зінченком, який виступає за англійський Манчестер Сіті, щоб розв'язувати логістичні питання щодо відправлення гуманітарного вантажу в Україну.

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Цього разу Шевченко зустрівся з мером Мілана Беппе Салою. Сторони обговорили тему українських біженців.

Нагадаємо, що володар "Золотого м'яча" приймає у своєму домі переселенців, які покинули в Україні рідні домівки через війну проти Росії. Також Андрій Миколайович активно розповідає іноземній пресі про справжні реалії війни в Україні.

Шевченко хоче організувати в італійському місті кол-центр, який допомагатиме українцям, які шукають прихисток, робоче місце або гуманітарну допомогу.

З 1999 до 2006 та з 2008 по 2009 роки Шевченко грав за футбольний клуб Мілан.

Наставник зробив спільні фото з Салою. У руках чоловіки тримали два прапори, один із яких був "синьо-жовтим".



Шевченко з Салою / Фото з інстаграму українського тренера



Зустріч Шевченка з мером Мілана / Фото з інстаграму українського наставника