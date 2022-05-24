Шевченко зробив асист у благодійному матчі зірок на підтримку України: результативне відео

У понеділок, 23 травня, у Мілані відбувся благодійний поєдинок. На футбольному полі колишній нападник Барселони Самуель Ето'О зібрав справжніх легенд футболу.

Не пішов з поля без результативної дії

Матч мав благодійний характер. Самуель Ето'О вирішив безпосередньо долучитись до допомоги Україні. Тому виручені від гри кошти підуть на потреби українських біженців, які через війну вимушено покинули рідні домівки, пише 24 канал.

Дивіться також Зінченко разом із сім'єю відсвяткував чемпіонський титул АПЛ: милість цих фото просто зашкалює

На футбольне поле вийшли справжні світові зірки футболу – Кларенс Зеєдорф, Андреа Пірло, Філіппо Індзагі, Франческо Тотті, Деку, Веслі Снейдер та інші. Не обійшлось тут без українського сліду. Організатор поєдинку запросив взяти участь у грі колишнього футболіста та наставника збірної України Андрія Шевченка.

Цікаво, що поєдинок відбувся на "Сан-Сіро", який є зовсім не чужим для українця. Шевченко провів у Мілані два періоди своє футбольної кар'єри – з 2009-го по 2006-й та з 2008-го по 2009-й роки.

Шевченкові довірили вивести свою команду з капітанською пов'язкою. Українець не покинув поле без результативних дій. Нападник протягнув м'яч через пів поля та віддав асист на Зеєдорфа, який красиво обіграв опікуна та вже у падінні вразив дальній кут воріт.

Уболівальники могли насолодитись двома таймами по 35 хвилин. Доволі традиційна практика такого часу у благодійних матчах.

До слова, зустріч подарувала аж шість голів, але фінальний свисток не зафіксував мирову. Білі переграли синіх із рахунком 4:2. Шевченко тріумфував у такому благодійному матчі на підтримку України. Дуже символічно.

У команді українця авторами голів стали – Зеєдорф, який оформив дубль, Матрі, Джиларжіно. У складі суперника свої прізвища на табло у Мілані записали Індзагі та Ето'О, який став ініціатором такого поєдинку.

Відео асисту Шевченка

Відеоогляд матчу зірок

Матч не обійшовся без зворушливих моментів. Трибуни вибухнули оваціями, коли Шевченко покидав футбольне поле. Глядачі почали вигукувати прізвище українця, за що отримали у відповідь оплески колишнього наставника "синьо-жовтих".

Також на футбольному полі замайорів український прапор.



Шевченко розгорнув у Мілані прапор України / Скриншот із трансляції