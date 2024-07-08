Ефектний передасист і зустріч з легендами: Шевченко взяв участь у матчі "Операція ностальгія"

У неділю, 7 липня, в італійській Новарі відбувся товариський матч за участі легенд футболу. Запрошення на цю подію отримав і президент УАФ Андрій Шевченко.

У грі під назвою "Операція ностальгія" український ексфорвард ділив футбольне поле пліч-о-пліч із Хав’єром Дзанетті, Діда, Дієго Міліто, Антоніо Ді Натале, Себастьяном Фреєм, Крістіаном Пануччі та багатьма іншими. Він вивів одну з команд із капітанською пов'язкою.

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Шевченко запалив під час матчу

Під час першого гола володар Золотого м’яча-2004 продемонстрував, що клас усе ще при ньому. Шевченко отримав м’яч у центрі поля, ефектно пробіг з ним до чужого штрафного майданчика та віддав передачу на партнера. Той виконав навіс на Аморузо, який відкрив рахунок у матчі.

Дивіться відео з голом, атаку перед яким розігнав Шевченко

Зазначимо, що після матчу Андрій Шевченко на футбольному полі зустрівся з Роберто Баджо. Вони зробили спільне селфі разом із Хав'єром Дзанетті, яке "божественний хвостик" опублікував у своїх соцмережах.

Честь перебувати на полі після стількох років разом із цими двома капітанами,

– написав Баджо.



Шевченко у легендарній компанії / Фото з інстаграму Роберто Баджо

Нагадаємо, що сам Баджо не брав участь у грі через драму, яку пережив за 2 тижні до товариського матчу. Тоді шестеро озброєних злочинців увірвалися в його будинок, побили легендарного футболіста та закрили його в кімнаті разом з родиною. Коли він вийшов на поле, то отримав шалені овації на стадіоні на свою честь.