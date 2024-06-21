Ввечері, 20 червня, Роберто Баджо разом із сім'єю дивився матч між Іспанією та Італією на Євро-2024. У цей час шестеро озброєних злочинців увірвалися в його будинок в Альтавілла-Вічентіні.

Читайте також Патріотичної маски не буде: Мбаппе заборонили грати з французьким триколором

Зухвале пограбування зірки світового футболу

За інформацією італійських ЗМІ, грабіжники діяли дуже професійно. Свій злочин вони продумали до дрібниць. Вони проникли до будинку, коли родина Баджо була перед телевізором.

"Божественний хвостик" спробував дати відсіч злочинцям, але отримав удар пістолетом по голові. Після цього Баджо та його рідних зачинили у кімнаті.

Грабіжники перевернули усі кімнати в будинку та викрали коштовності, годинники, а також гроші легендарного футболіста. Коли злочинці пішли, Баджо вибив двері у зачиненій кімнаті та викликав карабінерів.

Повідомляється, що Баджо отримав велику рану та кілька синців. Його доставили в лікарню, де наклали шви. Дружина та троє вже дорослих дітей Роберто не постраждали.

До слова. Збірна Італії у матчі другого туру Євро-2024 поступилася Іспанії з рахунком 0:1. Вирішальний гол у власні ворота забив італієць Калафіорі.

Що відомо про Роберто Баджо