Матч закінчився унічию з рахунком 1:1. На гол Еміра Сахіті своїм взяттям воріт відповів Лассіна Траоре.

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Гаттузо підтримав Україну

Після фінального свистка із пресслужбою "гірників" поспілкувався наставник "майстрів з моря" Дженнаро Гаттузо. Він поділився враженнями від гри та окремо висловився щодо російської агресії, підтримавши народ України.

"Це надзвичайно гордий народ, великого серця та великої шляхетної мети. Вони дійсно неймовірні, вони живуть у надзвичайно складних умовах, на жаль, дуже багато людей віддали своє життя. Єдине, на що я сподіваюся – це закінчиться якомога швидше.

Це нечесно щодо цього чудового народу та цієї чудової країни. Це їхня земля, це їхнє місце, де українці народилися, де жили їхні батьки, де живуть їхні діти. Це ваш край, і ви заслуговуєте жити в ньому щасливими. Якщо намагатися шукати якийсь позитив у цьому, то дійсно приємно бачити ту гордість, яку демонструє народ України", – сказав Гаттузо.

Дивіться відео з повним коментарем Гаттузо після матчу з Шахтарем

Нагадаємо, що Дженнаро Гаттузо протягом багатьох років грав пліч-о-пліч з Андрієм Шевченком за Мілан. Всього він провів за цей клуб 468 матчів та здобув з "россонері" 10 трофеїв.