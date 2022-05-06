Шевченко відвідав благодійну акцію, яку організувало посольство України у Великобританії

Андрій Шевченко продовжує розповідати світу про злочини окупантів. Він прийшов на благодійну акцію, яку організувало посольство України у Великобританії.

Шевченко про благодійну акцію посольства України у Великій Британії

У п'ятницю, 5 травня, посольство України у Великій Британії організувало акцію "Смілива Україна" зі збору коштів для допомоги Україні. Екстренера національної команди запросили відвідати захід.

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На заході також був присутнім прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. За його словами, британець висловив свою промову на підтримку України.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон який взяв участь у заході та виголосив свою промову, щоб підтримати Україну та продовжити співпрацю з президентом України Володимиром Зеленським, щоб досягти перемоги у цій страшній війні, допомогти Україні коштами та зробити все для перемоги та миру в Україні,

– зазначив Шевченко.

Також український тренер закликає світ допомагати Україні, аби наблизити перемогу.

Андрій Шевченко повернеться на футбольне поле заради своєї батьківщини. Він зіграє у благодійному матчі у складі збірної світу.

Поєдинок між збірною світу та збірною Англії запланований на 12 червня. Матч відбудеться у Лондоні.

Повний текст публікації

5 травня 2022 року, посольство України у Великобританії організувало акцію "Смілива Україна" зі збору коштів для допомоги Україні. Дуже важливо бачити підтримку нашої країни по всьому світу. Хочу висловити велику подяку посольству України за запрошення.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон який взяв участь у заході та виголосив свою промову, щоб підтримати Україну та продовжити співпрацю з президентом України Володимиром Зеленським, щоб досягти перемоги у цій страшній війні, допомогти Україні коштами та зробити все для перемоги та миру в Україні.

Я хочу закликати всіх, продовжувати підтримувати Україну, адже люди гинуть і страждають кожного дня. Я щиро вірю, що всі дії призведуть до Перемоги України та принесуть мир і спокій у наше життя. Слава Україні!