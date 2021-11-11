Шевченко стрімголов розпочав витягувати Дженоа з дна Серії А: емоційні фото з тренувань

11 листопада 2021 , 20:22
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Джерело:

інстаграм Дженоа

45-річний український фахівець Андрій Шевченко, який раніше був представлений в якості нового головного тренера Дженоа, активно розпочав роботу.

У четвер, 11 листопада, команда провела два тренувальні заняття.

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"Подвійний тренувальний день, "грифони" в роботі!" – повідомляє пресслужба італійського клубу в інстаграмі.


Емоційний Шевченко на тренуванні Дженоа / instagram.com/genoacfcofficial


Андрій Шевченко на тренуванні Дженоа / instagram.com/genoacfcofficial


Андрій Шевченко тренує Дженоа / instagram.com/genoacfcofficial

Свій наступний матч Дженоа проведе у неділю, 21 листопада. У межах 13-го туру чемпіонату Італії генуезький клуб прийме римську Рому. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Шевченко очолив Дженоа: що відомо

  • 45-річний український тренер 7 листопада офіційно очолив Дженоа. Шевченко вперше в кар'єрі очолив клуб. До того тренер 5 років працював на чолі збірної України.
  • Шевченко став тільки другим українським фахівцем, який очолив команду з топ-5 найсильніших ліг Європи. Першим був Віктор Скрипник, який очолював німецький Вердер.
Автор: Юрій Семенюк