Шевченко: Надеюсь, итальянские фаны поддержат нас в Риме

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко надеется на поддержку итальянских фанатов в матче с Англией.

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Горжусь своими ребятами, они отдали все. Посвящаю победу народу Украины, мы играли от души. Надеюсь, итальянские фаны поддержат нас в Риме. Англия – отличная команда, будет тяжелый матч,

– сказал Шевченко.

Заметим, что Шевченко имеет большую армию фанатов в Италии, ведь значительную часть карьеры провел в Милане. Именно в Милане Шевченко стал первым украинцем, который выиграл Лигу чемпионов.

Фанаты из Украины и Великобритании не смогут попасть на матч Евро-2020 в Риме из-за карантина. Италия запретила въезд в страну без уважительной причины. Туризм и футбол не является основанием для въезда в Италию.

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