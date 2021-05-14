Сльози у фіналі Кубка України: Шевченко розповів про здоров'я травмованого Миколенка

У фіналі Кубка України, який відбувся 14 травня, захисник Динамо Віталій Миколенко отримав травму руки. Головний наставник збірної України Андрій Шевченко розповів про стан здоров'я одного з лідерів оборони.
Серйозність травми Миколенка
Травма оборонця київського Динамо та збірної України Віталія Миколенка виявилася не такою серйозною, як здалося, на перший погляд. Футболіст встигне відновитись до підготовки національної команди, яка відбуватиметься у Харкові.
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Головний наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко відвідав фінальний матч. Вже після фіналу тренер розповів про стан здоров'я одного зі стабільних гравців основи. За його словами, у Миколенка сильний забій кисті. Захиснику вдалось уникнути перелому. Один з лідерів київського клубу зможе приєднатись до тренувального збору національної команди перед чемпіонатом Європи-2020.
- У цьому сезоні Миколенко зіграв у "біло-синій" футболці в усіх турнірах 36 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 4 асисти.
- Тренувальні збори національної команди вже пропустять два футболісти Шахтаря – нападник Жуніор Мораес та оборонець Валерій Бондар. Обидва зазнали травм.
Контрольні поєдинки збірної України
- Україна – Бахрейн (23 травня)
- Україна – Північна Ірландія (3 червня)
- Україна – Кіпр (7 червня)
Як Миколенко отримав травму
Захисник вийшов у стартовому складі Динамо. Вже на 10-й хвилині у ігровій боротьбі проти Артема Громова динамівець невдало впав на руку. До цього усього гравець Зорі ще й випадково наступив на кисть оборонця киян.
Миколенко зі сльозами на очах не зміг продовжити гру та з обмотаною рукою був замінений на Олександра Караваєва. Захисник підтримував команду з лави для запасних.
Підопічні Мірчі Луческу мали кращий вигляд на полі, але ніяк не могли пробити оборону суперника з Луганська. Володар трофею визначився у додаткові 15-хвилинні тайми.
На 98-й хвилині Родрігес справа увірвався в штрафну Зорі і прострілив, Буяльський дотепно пропустив м'яч поміж ніг, а Циганков з лінії воротарського майданчика відправив м'яч у ворота. Цей гол лідера киян став першим та останнім у фінальній зустрічі. Вже після поєдинку на обличчі травмованого Миколенка нарешті з'явилась посмішка.