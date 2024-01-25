Шевченко назвав країну, яку наслідуватиме на новій посаді очільника УАФ

У четвер, 25 січня, у Будинку футболу відбувся позачерговий Конгрес УАФ. На ньому футбольні функціонери обирали нового очільника організації.

Єдиним кандидатом на посаду був Андрій Шевченко. Його кандидатуру підтримали 93 із 94 колективних членів асоціації (1 утримався), тож в українського футболу з'явився новий керівник, пише 24 Канал.

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Виклики Шевченка на новій посаді

Новоспечений очільник УАФ виступив на позачерговому звітно-виборчому Конгресі організації. Шевченко розповів про виклики, які стоять перед ним на новій роботі й роль війни в цьому займає перше місце.

"Наше завдання ускладнюється – бути конкурентними та відстоювати інтереси України. Асоціації в таких країнах, як Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина мають два фокуси. Перше – вигравати турніри. Друге – використовувати футбол для розв'язання соціальних проблем та викликів. Якщо ми хочемо розвиватися, як вони, то нам потрібно закрити базові проблеми, вирішити базові питання.

Ми живемо у найскладніший час в історії України, коли вирішується не тільки майбутнє футболу, а й всієї країни. Головне завдання – зрозуміти, як футболу не тільки виживати, а й розвиватися. Війна прямо впливає на футбол, ми маємо стагнацію. Низький рівень чемпіонату, неможливість запрошувати потужних іноземних футболістів, ускладнені міжнародні перспективи, відтік талановитих дітей", – сказав Шевченко.

Попри це, Андрій Миколайович заявив, що в нього є план. У його реалізації йому допоможе колишній партнер по Мілану та легенда хорватського футболу:

Я хочу сказати, що є країна з успішним подоланням такого виклику – це Хорватія, яка зіткнулася з масовим виїздом дітей у 90-х, коли у них почалася війна. Можу сказати, що я розмовляв зі своїм другом Звонимиром Бобаном, який мав відношення до створення цієї програми. І він готовий нам допомагати.

Зазначимо, що разом із Бобаном новий очільник УАФ грав протягом двох своїх перших сезонів у Італії, після чого хорват перейшов до іспанської Сельти.

. Після обрання на нову посаду Андрій Шевченко став шостим президентом в історії УАФ. Він змінив на ній Андрія Павелка, який очолював асоціацію з 2015 року, а зараз знаходиться у СІЗО.