Шевченко розповів про стан здоров'я після позитивного тесту на COVID-19

У Дженоа виявили спалах коронавірусу. Два позитивні тести отримали тренер "грифонів" Андрій Шевченко та капітан Доменіко Крішито.

Шевченко: Захворювання минає безсимптомно

Неприємна звістка надійшла від клубу 28 грудня. Український наставник розповів, як почувається на самоізоляції.

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Андрій Шевченко виклав пост на своїй сторінці в інстаграмі. Тренер "грифонів" зізнався, що отримав позитивний тест на коронавірус ще 27 грудня. На щастя, захворювання минає спокійно та легко.

На жаль, мушу повідомити, що мій тест на коронавірус від 27 грудня виявився позитивним. Захворювання минає безсимптомно. Клуб негайно повідомив про результат тесту відповідним органам охорони здоров'я. Тренерський процес команди відновиться 29 грудня за участю мого штабу,

– написав Шевченко.

Інші представники команди здорові, тому тренувальний процес відновлюється 29 грудня. Поки Шевченко перебуває на самоізоляції тренування проводитимуть помічники українця.

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