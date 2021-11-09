Шевченко розпочав роботу в Дженоа: відео з першого тренування

9 листопада 2021 , 18:34
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Джерело:

твітер Дженоа

Український тренер Андрій Шевченко розпочав роботу в Дженоа. 9 листопада український фахівець провів перше тренування у новій команді.

Пресслужба клубу опублікувала відео, на якому 45-річний фахівець прибув на тренувальну базу Дженоа.

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Напередодні клуб та фахівець оголосили про початок співпраці. Перша прес-конференція Андрія Шевченка запланована на завтра, 10 листопада.

Офіційна презентація Шевченка відбудеться 10 листопада та розпочнеться о 15:00 за київським часом.

Шевченко очолив Дженоа

  • 45-річний український тренер 7 листопада офіційно очолив Дженоа. Шевченко вперше в кар'єрі очолив клуб. До того тренер 5 років працював на чолі збірної України.
  • Шевченко став тільки другим українським фахівцем, який очолив команду з топ-5 найсильніших ліг Європи. Першим був Віктор Скрипник, який очолював німецький Вердер.
  • Тренер дебютує на чолі Дженоа 21 листопада домашнім матчем проти римської Роми Жозе Моурінью.
Автор: Юрій Семенюк