Шевченко дав оцінку роботі Реброва після двох поразок в Лізі націй
Джерело:УАФ
Президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував останні результати збірної України. У двох матчах підопічні Сергія Реброва не набрали жодного балу.
У коментарі пресслужбі УАФ Андрій Шевченко повідомив про цілковиту довіру тренерському штабу Сергія Реброва. Наразі наставник "синьо-жовтих" вибудовує вертикаль збірних, а тому варто розглядати його роботу комплексно.
Читайте також Про дивізіон А залишається лише мріяти: шанси України на успіх в Лізі націй різко впали
Шевченко: У Реброва повний карт-бланш
Молодіжна збірна України достроково пробилася на Євро-2025, а підопічні Дмитра Михайленка забезпечили собі місце на чемпіонаті світу серед команд U-20. За словами Шевченка, в цьому є чимала заслуга Реброва.
"Попереду в нас окрім молодіжного Євро – чемпіонат світу (U-20), куди пробилася команда Дмитра Михайленка. Разом із виходом на Євро дорослої збірної ми маємо комплексний успіх у роботі тренерської команди, яка зараз працює із нашими збірними.
Саме тому ми бачимо перспективи в обраному векторі роботи та повністю довіряємо Сергію Реброву. У нього є повний карт-бланш на втілення ідей та експерименти", – сказав Шевченко.
Наразі перед штабом Реброва стоїть завдання потрапляння на чемпіонат світу-2026. Тож ніхто не збирається звільняти тренера перед стартом відбіркового турніру.
Невдалі результати на старті Ліги націй не змінять нашої стратегії. Задача УАФ – сприяти виконанню глобальної цілі – виходу національної збірної на чемпіонат світу. Ми лише на старті дворічного циклу й оцінюємо роботу збірних комплексно. Попереду в Сергія Реброва та його команди багато роботи і ми продовжуємо його підтримувати,
– заявив Шевченко.
Турнірне положення України в Лізі націй
- Нагадаємо, що збірна України програла два матчі на старті Ліги націй-2024/25. У номінально домашньому поєдинку підопічні Реброва поступилися Албанії (1:2), а в другому турі програли Чехії (2:3).
- В турнірній таблиці "синьо-жовті" з нулем у графі набраних очок замикають квартет В1. Наступні два матчі Ліги націй за участю українців відбудуться у жовтні. 11 числа команда Реброва зіграє проти Грузії, а 14 жовтня – з Чехією.