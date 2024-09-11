Шевченко дав оцінку роботі Реброва після двох поразок в Лізі націй

Президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував останні результати збірної України. У двох матчах підопічні Сергія Реброва не набрали жодного балу.

У коментарі пресслужбі УАФ Андрій Шевченко повідомив про цілковиту довіру тренерському штабу Сергія Реброва. Наразі наставник "синьо-жовтих" вибудовує вертикаль збірних, а тому варто розглядати його роботу комплексно.

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Шевченко: У Реброва повний карт-бланш

Молодіжна збірна України достроково пробилася на Євро-2025, а підопічні Дмитра Михайленка забезпечили собі місце на чемпіонаті світу серед команд U-20. За словами Шевченка, в цьому є чимала заслуга Реброва.

"Попереду в нас окрім молодіжного Євро – чемпіонат світу (U-20), куди пробилася команда Дмитра Михайленка. Разом із виходом на Євро дорослої збірної ми маємо комплексний успіх у роботі тренерської команди, яка зараз працює із нашими збірними.

Саме тому ми бачимо перспективи в обраному векторі роботи та повністю довіряємо Сергію Реброву. У нього є повний карт-бланш на втілення ідей та експерименти", – сказав Шевченко.

Наразі перед штабом Реброва стоїть завдання потрапляння на чемпіонат світу-2026. Тож ніхто не збирається звільняти тренера перед стартом відбіркового турніру.

Невдалі результати на старті Ліги націй не змінять нашої стратегії. Задача УАФ – сприяти виконанню глобальної цілі – виходу національної збірної на чемпіонат світу. Ми лише на старті дворічного циклу й оцінюємо роботу збірних комплексно. Попереду в Сергія Реброва та його команди багато роботи і ми продовжуємо його підтримувати,

– заявив Шевченко.

Турнірне положення України в Лізі націй