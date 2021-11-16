Шевченко потужно підтримав збірну України перед вирішальним матчем відбору на ЧС-2022
16 листопада 2021 , 17:27Читать новость на русском
Джерело:твітер Андрія Шевченка
45-річний ексголовний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко зараз очолює італійський клуб Дженоа. Водночас легенда побажав українській національній команді успіху перед поєдинком відбору до ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини.
Як Шевченко підтримав збірну перед важливим матчем
Від результату поєдинку проти Боснії і Герцеговини багато в чому залежать шанси України потрапити до фінальної стадії ЧС-2022.
До слова Бойовий склад без несподіванок: заявка України на вирішальний матч відбору ЧС-2022
Вперед, до перемоги! Вболіваємо за нашу збірну!,
– написав Шевченко.
Боснія і Герцеговина — Україна: перед матчем
- Матч Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться у вівторок, 16 листопада, о 21:45 за київським часом.
- Україні в цьому матчі треба перемагати та сподіватися, що фіни в паралельній грі вдома не обіграють збірну Франції. Окрім того, якщо Фінляндія та Франція зіграють у результативну нічию, то Україні треба або перемагати з різницею у два голи та більше, або ж перемогти, забивши на один гол більше, аніж фіни у паралельному матчі.