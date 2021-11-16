Шевченко потужно підтримав збірну України перед вирішальним матчем відбору на ЧС-2022

17:27

45-річний ексголовний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко зараз очолює італійський клуб Дженоа. Водночас легенда побажав українській національній команді успіху перед поєдинком відбору до ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини.