Без двох "гірників"

У список сформований тренерським штабом на чолі з Олександром Петраковим потрапили 23 футболісти. У заявці збірної України немає сильних несподіванок.

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У списку гравців, які можуть отримати шанс зіграти проти боснійців, не знайшлось місця для двох гравців донецького Шахтаря – Віктора Корнієнка та Данила Сікана.

Заявка збірної України

Воротарі: Бущан, Пятов, Різник

Бущан, Пятов, Різник Захисники: Соболь, Качараба, Кривцов, Забарний, Тимчик, Караваєв, Матвієнко

Соболь, Качараба, Кривцов, Забарний, Тимчик, Караваєв, Матвієнко Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Шапаренко, Зубков, Буяльський, Циганков, Зінченко, Коваленко

Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Шапаренко, Зубков, Буяльський, Циганков, Зінченко, Коваленко Нападники: Яремчук, Довбик, Гармаш

Матч проти Боснії і Герцеговини відбудеться у Зениці на стадіоні "Біліно Поле". Поєдинок буде вирішальним для України, яка претендує на плей-офф чемпіонату світу-2022. Українців влаштує лише перемога. Величезним плюсом для підопічних Петракова буде те, що боснійці вже втратили усі шанси на друге місце, тому не мають жодної мотивації на цей поєдинок.

Однак не все залежить від результату матчу України. "Синьо-жовтих" влаштовує лише поразка фінів у протистоянні з Францією.

До слова. Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 16 листопада. Початок зустрічі о 21:45.