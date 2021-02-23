Шевченко не брав участі в засіданні CAS у справі про матч Швейцарія – Україна: причина

Джерело:"Великий футбол"
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не був учасником слухання CAS у справі матчу Швейцарія – Україна. Він не був включений в список учасників в останній момент.
Як вказує джерело, причина – щоб Шевченко не потрапив під перехресний вогонь.
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Спеціаліст перед цим прибув до Києва, де українська сторона брала участь в слуханні по справі в режимі онлайн.
Глава УАФ Андрій Павелко прокоментував події так:
Звичайно, Андрій Шевченко прилетів, щоб підтримати нашу позицію в цьому питанні. Він був весь час на зв'язку, ми були в контакті, листувалися. Ми тримали один одного в курсі подій, він дуже переживає. Він вважає, що буде справедливим зіграти цей матч. Жеребкування – це більш справедливе рішення для всіх сторін. Але ми зараз про неї не розмірковуємо, так як вважаємо, що є дати для проведення такого матчу. Ми чітко хочемо з'ясувати найсильнішого на футбольному полі.
Генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький зазначив:
Наша мета – переграти матч в міжнародне вікно ФІФА. Якщо це не вдасться, визначити долю матчу жеребкуванням, як це передбачено регламентом. Скасування технічної поразки ми будемо розцінювати як нашу перемогу, незважаючи на можливий результат жеребкування.